Servidores da Secult-CE fazem assembleia para decidir se entram em greve

Servidores da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) se reúnem em assembleia nesta quarta-feira, 18, para possível deliberação de indicativo de estado de greve. O movimento ocorre diante da tentativa de fortalecer reivindicações sobre a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da categoria. A reunião é realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual do Ceará (Mova-se), localizada no Centro de Fortaleza. A Assembleia Geral Extraordinária é realizada a partir das 14 horas.

A pauta inclui também a avaliação das mobilizações em torno do PCCS da Cultura no Ceará. O desejo de servidores na implantação do PCCS está relacionado ao fato da política ser um mecanismo de valorização do trabalhador. Servidores da Cultura podem entrar em greve: a importância do PCCS Com o PCCS, são estabelecidos critérios e caminhos para o desenvolvimento profissional dos servidores, permitindo avanço na carreira. A proposta dos trabalhadores mobilizados inclui recomposição da remuneração base e revisão das gratificações e progressões. Além disso, solicita reconhecimento da qualificação técnica de "um corpo funcional altamente especializado - composto por servidores com formação em nível de especialização, mestrado e doutorado". Entenda o que está acontecendo: Servidores da Secult-CE se reúnem para decidir se entram em greve