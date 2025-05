Fendafor anuncia cancelamento de mostra de dança de 2025; entenda

25ª edição do Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor) foi cancelado por ausência de apoio

Em publicação nas redes sociais , o perfil do evento declarou que o “projeto submetido não foi aceito”, devido a uma nota negativa dada por um dos pareceristas (funcionários que atribuem pareceres aos projetos).

O Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor) anunciou nesta sexta-feira, 16, o cancelamento da edição de 2025 da Mostra Cearense de Dança em Fortaleza, prevista para ocorrer no mês de julho.

“Dois pareceristas atribuíram notas excelentes à proposta, reconhecendo sua relevância cultural e impacto social. No entanto, um terceiro parecerista, por motivos que desconhecemos, atribuiu nota zero, o que inviabilizou a aprovação do projeto”, explica a nota.

O comunicado então afirma ser “impossível realizar o festival da forma como foi idealizado”, devido à ausência de apoio atribuído à Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE).

Sem dar mais detalhes sobre a submissão do projeto, esta será a primeira vez, em 25 anos, que o festival de dança não será realizado.