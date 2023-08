Teatro Dragão do Mar recebe espetáculo de comédia 'Loucuras de Amor'

"Loucuras de Amor" terá temporada de apresentações no Teatro Dragão do Mar Crédito: Reprodução/Instagram

O Teatro Dragão do Mar recebe nos dias 19, 20, 26 e 27 de agosto o espetáculo “Loucuras de Amor”. As sessões acontecem às 20 horas e o ingresso custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Apresentada pela Companhia Cearense de Molecagem, a peça conta com Carri Costa e Solange Teixeira, atores que participam da série “Cine Holliúdy” da TV Globo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na comédia romântica, a depiladora Alberlenia Tenório está prestes a embarcar em uma viagem para sua terra natal, com o objetivo de deixar para trás um relacionamento de 15 anos. Até que seu ex, o mototaxista Quintino Paixão, cria um plano para fazer com que a depiladora reconsidere sua decisão.