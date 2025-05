Festival dança segue na Caixa Cultural até domingo, 4; saiba mais

Evento reúne artistas nordestinos em mostra de dança, oficinas e debates culturais / Crédito: Abajur Solucoes/ Divulgação

A segunda edição do Festival Danças de Enfrentamento segue com programação gratuita até domingo, 4, na Caixa Cultural Fortaleza. Iniciado na última quinta-feira, dia 1º, o evento reúne artistas, companhias e profissionais da dança de diversos estados do Nordeste, destacando a riqueza das manifestações culturais regionais por meio de espetáculos, oficinas, rodas de conversa e palestras.

Realizado pela Associação Dança Cariri (ADC), o festival é voltado tanto ao público geral quanto a profissionais da área. Para os espetáculos realizados no teatro, os ingressos devem ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência. Já as oficinas exigem inscrição prévia por meio do site da Caixa Cultural. Nesta sexta-feira, 2, a programação inclui a oficina "O Passo Brincante", com Raimundo Branco, da Compasso Cia de Dança (PE), que abordará ritmos como frevo, cavalo-marinho e capoeira de Angola. A artista paraibana Joyce Barbosa apresenta a performance "Cansados Venceremos" no pátio externo. Em seguida, ocorre a palestra "Dança Contemporânea", com a professora da UFC Thereza Rocha. O grupo CorpoMudança, de Fortaleza, sobe ao palco às 19h30min com o espetáculo "D'Kebrada – Memórias de um Território". Após a apresentação, acontece uma roda de conversa sobre danças periféricas com Katiana Pena, diretora da companhia, e André Vitor Brandão, com mediação de Jota Júnior Santos.

No encerramento, no domingo, 4, dois espetáculos ocupam o teatro. Cláudia Pires e Rosa Ana Fernandes apresentam “Água Viva”, com direção de Clarice Lima. Logo após, Carolina Wiehoff entra em cena com “Deriva 72”, obra dirigida por Paulo Caldas. Para finalizar a programação, acontece a roda de conversa “Dança na Maturidade”, reunindo as bailarinas Carolina Wiehoff, Wilemara Barros e Cláudia Pires, com mediação de Alysson Amancio.

Confira a programação

Sexta-feira, 2 10 horas

Oficina “Saberes técnicos em dança contemporânea”

Com Rosa Ana Fernandes (CE)

Local: Sala de Oficinas – Gente Arteira

14 horas

Oficina “O Passo Brincante”

Com Raimundo Branco (PE)

Local: Sala de Oficinas – Gente Arteira 17h30min

Performance “Cansados Venceremos”

Com Joyce Barbosa (PB)

Local: Pátio Externo 18 horas

Palestra “A Dança Contemporânea”

Com Thereza Rocha (CE)

Local: Café Cultural