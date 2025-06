Estudante que dançou como Ney Matogrosso vai desfilar no Carnaval do Rio

Yago Savalla, de 16 anos, ficou famoso no último sábado, quando se apresentou em uma escola de ensino médio em Salvador, Bahia, onde o adolescente estuda. Ele interpretou a música “Homem com H” , homenageando a performance do cantor Ney Matogrosso.

“Ainda estou processando tudo, alimentando essa conquista”, disse o jovem em um vídeo gravado no Instagram. “Nação leopoldinense, muito obrigado pelo convite. Será um enorme prazer estar com vocês no ano que vem. Nunca imaginaria que a repercussão chegaria até vocês, mas sou muito grato pelo convite. 2026 é nosso!”, comemorou.

"O incrível Yago Savalla, de 16 anos, nascido em São Luís, morador de Salvador, estará conosco no Carnaval 2026. Yago, ficamos impactados com seu talento, sua arte e será um prazer ter você abrilhantando nosso Carnaval. Agradecemos imensamente a mãe do Yago, Samantha Carvalho, por todo suporte, e esperamos vocês aqui no Rio de Janeiro. Viva a arte! Viva nossa juventude! Viva Ney Matogrosso!", escreveu a escola nos perfis oficiais.

A Imperatriz Leopoldinense possui nove títulos do grupo de elite, sendo o último conquistado em 2023. Para o Carnaval do ano que vem, a escola anunciou no começo de maio que o título do enredo seria “Camaleônico”, em referência direta à versatilidade de Ney Matogrosso.