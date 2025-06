Jessie J anuncia pausa na carreira para 'vencer o câncer de mama'

.Jessie J revelou no início de junho que havia sido diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial após passar por exames

Neste domingo, 15, durante uma apresentação no estádio de Wembley, em Londres, a cantora Jessie J revelou ao público que fará uma pausa na carreira após ser diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial.

Em um dos momentos mais tocantes da noite, a artista cantou "Living My Best Life", uma canção lançada antes do diagnóstico , mas que agora, segundo ela, ganhou um novo sentido pessoal.

“Sinto tanto orgulho de ser do Reino Unido, de ser uma pessoa honesta e dizer o que sinto. Este é o meu último show antes do tratamento e de tudo mais. É a coisa mais especial e sou muito grata por esta vida, por vocês, pela minha carreira, pelo meu filho, meu parceiro, meus pais, minha família, minha banda, minha equipe. Somos tão sortudos, temos tanto pela frente, tanta alegria… Há tanto a fazer”, declarou.

"Tenho ido e voltado na ideia de 'devo compartilhar? Eu quero, mas tem muitas opiniões por aí...'. Sabendo que a mídia vai transformar isso em algo maior, mas sabendo que eu quero dividir com meus fãs e pessoas que gostam de mim”, comenta.



Lembrando de outras situações, Jessie ainda completa enfatizando que costuma dividir com os fãs suas experiências. “Sou de compartilhar, sempre compartilhei tudo pelo que passo na minha vida", completa.



Até a conclusão desta matéria, Jessie segue com show confirmado na próxima edição do The Town. O festival acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.