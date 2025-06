Secultfor confirma recuperação da Femme Bateau 'ainda este ano'

A obra, instalada sobre a Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, havia sido danificada a poucos dias de completar um ano do seu retorno ao espaço público .

A escultura “La Femme Bateau” , do artista cearense Sérvulo Esmeraldo, será restaurada. A informação foi confirmada pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) em nota enviada ao Vida&Arte neste sábado, 14.

No dia seguinte, Ari Josino, sócio da Metalúrgica Santa Luzia e responsável pela restauração e reinstalação da escultura em 2024, confirmou os danos no local. “Está girando, mas o movimento é pouco, já que o ‘cabelo’ é o leme, então ela fica só na direção de onde está o vento”, explicou Ari em vídeo enviado ao Vida&Arte por Dodora.

Ela notou o problema na terça-feira, 10, ao perceber que a “cabeleira”, parte que simula a fumaça de um barco e atua como leme da peça, não mudava mais de posição com o vento, como deveria.

Conforme Dodora Guimarães, presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo e viúva do multiartista, a escultura cinética – feita em fibra de vidro e aço inox – teve seu movimento original comprometido por “vândalos”.

Nota da Secultfor sobre a obra “La Femme Bateau”



Na nota enviada, a Secultfor afirma que “tomou conhecimento sobre a danificação da escultura La Femme Bateau, de Sérvulo Esmeraldo, e segue em contato com Dodora Guimarães, presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo, instituição dedicada a preservar a memória e o legado do artista”.

A Secretaria informa que, por meio da Coordenação do Patrimônio Histórico e Cultural, enviou um ofício à Agência de Desenvolvimento da Economia do Mar de Fortaleza (Ademfor) ainda na sexta-feira, 13, “dando ciência sobre a necessidade de restauro da escultura, localizada sobre a Ponte dos Ingleses, equipamento tombado pela Secretaria, por meio da lei n° 043/89, gerido pela Agência”.

A Secultfor também comunicou que, em articulação com a Secretaria de Governo (Segov) da Prefeitura de Fortaleza, ficou definido que “a recuperação da escultura será executada pela própria Secultfor, ainda este ano”.