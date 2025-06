Jessie J revela diagnóstico de câncer de mama e pausa na carreira

"Estou enfatizando o termo 'estágio inicial' . Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando no termo 'estágio inicial'. Tenho entrado e saído de testes durante esse período", destacou no vídeo postado nas redes.

Lembrando de outras situações, Jessie ainda completa enfatizando que costuma dividir com os fãs suas experiências. “Sou de compartilhar, sempre compartilhei tudo pelo que passo na minha vida", completa.

A cantora explicou que deve se afastar do ofício depois do festival Summertime Ball, que acontece em junho. Ela deve passar por cirurgia no dia 15 e ainda brincou que deve “voltar com peitões e muita música nova”.



Até a conclusão desta matéria, Jessie segue com show confirmado na próxima edição do The Town. O festival acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.