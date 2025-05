The Town 2025 anuncia shows de Backstreet Boys, Iza e J Balvin

The Town 2025 anuncia novas atrações para o palco Skyline / Crédito: Diego Padilha/Divulgação, Reprodução/ Instagram @backstreetboys, Reprodução/ Instagram @jbalvin e Reprodução/ Instagram @jotaquest

O festival The Town 2025, que será realizado nos dois primeiros fins de semana de setembro (dias 6, 7, 12, 13 e 14), revelou os novos nomes que compõem o line-up: Backstreet Boys, Jota Quest, Iza e J Balvin. O anúncio foi realizado no Instagram do festival nesse sábado, 10. As apresentações vão ocorrer na sexta-feira, 12 (Jota Quest e Backstreet Boys) e no domingo, 14 (Iza e J Balvin).