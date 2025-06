Restaurantes em Fortaleza com promoção e descontos no Dia dos Namorados

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O POVO selecionou alguns lugares para celebrar a data com seu parceiro ou parceira.

Restaurantes em Fortaleza: para o Dia dos Namorados

Floresta Bar

O Floresta Bar preparou um jantar completo com entrada, prato principal e sobremesa, acompanhado de vinho, por R$ 179,90. A casa também conta com duas áreas musicais: interna, com hits de Bon Jovi, Scorpions e Air Supply (couvert de R$ 20 por pessoa), e externa, com clima leve e sucessos românticos (R$ 10).

Endereço: Av. Santos Dumont, 1788 – Aldeota

Zuque Drink Bar

Com valores entre R$ 169 e R$ 189, o Zuque Drink Bar oferece um jantar com menu exclusivo e programação musical especial. A casa promete ambiente acolhedor para casais que desejam brindar o amor com boa gastronomia e vinho.