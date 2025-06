Uma ode à liberdade: como a Geração Z ressignificou o Dia dos Namorados

Acessando novas formas de afetos e potencializando relações que vão além das românticas, a Geração Z vem ressignificando comemorações de datas ditas tradicionais, entre elas o Dia dos Namorados. O evento, celebrado no Brasil no dia 12 de junho, às vésperas do Dia de Santo Antônio, foi criado não com o intuito religioso, mas com um objetivo comercial: aquecer as vendas durante um dos meses antes mesmo rentáveis.

Nativos digitais e atravessados por uma pandemia de Covid-19, jovens nascidos entre 1995 e 2010 revelam que passaram a respeitar a própria liberdade individual, desapegando da ideia de controle e possessividade costumeiramente associados às uniões amorosas. “Acho que todas as relações necessitam do amor, carinho, conversa, compromisso, e não somente as relações românticas”, explica a bióloga Victoria Souza.