Dia dos Namorados: filmes e músicas para deixar a data inesquecível

Um dos clássicos mais lembrados quando o assunto é romance. A história de Allie e Noah é contada por Duke, um senhor que lê diariamente esse passado para uma mulher com Alzheimer. O filme transborda emoção e reencontros.

Uma atriz famosa entra por acaso numa livraria de bairro e muda a vida do dono do lugar. O longa mostra como o amor pode surgir de forma inesperada — e entre mundos bem diferentes.

No dia do casamento, Rachel conhece Luce, uma florista. A amizade entre as duas vira uma confusão de sentimentos, em um romance LGBTQIA+ delicado e envolvente.

Onde assistir: Prime Video

