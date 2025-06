Veja 5 motéis de Fortaleza com promoção na semana do Dia dos Namorados

Estabelecimentos oferecem pacotes especiais com decoração, espumante e descontos na semana do dia 12 de junho em Fortaleza; vela lista de motéis

As promoções incluem descontos por hora, permanência estendida, upgrade de suíte, pacotes com decoração especial e brindes como espumante e chocolates. A maioria das ações promocionais vale até o dia 15 de junho.

Para quem pretende comemorar o Dia dos Namorados fora de casa, alguns hotéis e motéis de Fortaleza estão com pacotes e promoções especiais. A data é celebrada nesta quinta-feira, 12 de junho, mas em muitos locais os descontos já estão valendo desde o último fim de semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dia dos Namorados: CONFIRA bares e restaurantes para ir em Fortaleza

A variação de preços entre os estabelecimentos é significativa. No caso das suítes especiais, o valor mais baixo encontrado foi de R$ 28, no Le Baron, e o mais alto, de R$ 977, no Assahi Motel — uma diferença de mais de 3.389%.

Já entre as suítes simples, os preços variam de R$ 18, também no Le Baron, até R$ 173 no Dragon Motel, o que representa uma variação de 861,11%.

Veja abaixo cinco locais com ofertas ativas neste período: