Dia dos Namorados: 12 curiosidades sobre a data que talvez você não saiba

Diferente de outros países, o Dia dos Namorados no Brasil ocorre em 12 de junho, véspera do Dia de Santo Antônio , conhecido como o “santo casamenteiro”.

A mudança ocorreu em 1949, quando o publicitário João Doria (pai do ex-governador de São Paulo) lançou uma campanha estrategicamente para aquecer as vendas do comércio em junho — mês historicamente fraco para o setor.

Um mês depois, no White Day (14 de março), os homens retribuem — com presentes geralmente mais caros.

No Japão e em outros países asiáticos, o Dia dos Namorados, são as mulheres que presenteiam os homens — e não apenas os namorados.

5. O Dia do Preto na Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, os solteiros que não receberam presentes no Dia dos Namorados ou no White Day comemoram o “Black Day”, em 14 de abril.

Nesse dia, reúnem-se para comer jajangmyeon, um prato de macarrão com molho preto, em solidariedade uns aos outros.

6. Um dos primeiros “cartões de amor” foi escrito na prisão

O duque Charles de Orléans escreveu um poema à esposa enquanto estava preso na Torre de Londres, após ser capturado em batalha, em 1415.

Ele se referia a ela como sua “Valentine”. Esse é considerado um dos primeiros cartões de Dia dos Namorados ainda preservados — e faz parte da coleção da Biblioteca Britânica.

7. Uma das maiores cartas de amor já escritas tinha 7 mil palavras

O escritor francês Marcel Proust escreveu uma carta de amor tão longa que foi apelidada de “a carta sem fim”.

Entre os apaixonados anônimos, o recorde pertence ao indiano Raghunath Karve, que em 1929 escreveu um poema com mais de 7 mil palavras para sua amada — tudo em um único rolo de papel. A carta foi reconhecida como uma das mais longas já redigidas com propósito romântico.

8. Rosas vermelhas podem conter um código

As rosas vermelhas são símbolo da paixão, mas o que poucos sabem é que a “linguagem das flores” remonta à era vitoriana, quando as pessoas usavam buquês como forma codificada de comunicação.

Uma rosa vermelha indicava desejo intenso, enquanto uma rosa cor-de-rosa simbolizava carinho e gratidão.

9. A primeira caixa de chocolates em forma de coração

Em 1861, Richard Cadbury, da famosa marca de chocolates, criou a primeira caixa de chocolates em formato de coração para o Dia dos Namorados, transformando-a em um símbolo icônico da data.

10. O Dia dos Namorados já foi proibido na Inglaterra

Oliver Cromwell proibiu as comemorações do Dia dos Namorados (assim como o Natal) quando se tornou Lorde Protetor, em 1653.

O feriado só foi restaurado em 1660, com a restauração da monarquia e a ascensão de Carlos II ao trono.

11. Cupido como símbolo

As primeiras referências a cupidos datam de cerca de 700 a.C. Na Grécia Antiga, Eros, o deus do amor, era retratado como um jovem belo, com o poder de fazer as pessoas se apaixonarem perdidamente.

Mais tarde, os romanos adotaram a figura e a chamaram de Cupido. Com o tempo, sua imagem foi transformada no menino com arco e flecha. Devido a seus poderes inspiradores de amor, ele passou a ser associado ao Dia dos Namorados a partir do século XIX.

12. Preço médio do presente em 2025

Segundo dados compartilhados com exclusividade ao jornal O POVO, o preço médio de um presente para o Dia dos Namorados em Fortaleza, em 2025, será de R$ 326 por pessoa.

Ao todo, 173 mil casais da capital cearense devem comemorar a data, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC). Isso representa um valor estimado de R$ 263 milhões movimentados com presentes.

Entre os itens mais escolhidos, destacam-se roupas, acessórios, perfumaria, joias, relógios, calçados, chocolates e flores — preferência de 36,7% dos consumidores fortalezenses.