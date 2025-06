Dia dos Namorados: Shoppings sorteiam de viagens a Roma a hospedagens; veja campanhas

A estimativa é da pesquisa sobre o Potencial de Compra para o Dia dos Namorados Fortaleza (CE), realizada pela Fecomércio-CE, por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC).

No geral, o Dia dos Namorados deve movimentar aproximadamente R$ 263 milhões no comércio da capital cearense, representando um crescimento de 9,6% em relação ao ano anterior.

Os shopping centers continuam como os locais preferidos para as compras, com 45,4% da preferência , seguidos por lojas de rua e internet.

A campanha segue até 15 de junho, com sorteio no dia 18 e resultado divulgado até o dia 30.

A campanha “Seu Amor Tem Destino Certo” , promovida pelo RioMar Fortaleza, sorteará uma viagem com acompanhante para Roma, com hospedagem inclusa.

North Shopping Fortaleza realiza ações para solteiros e casais e espera alta de 8% nas vendas



No North Shopping Fortaleza, a programação inclui ações para solteiros e casais. No dia 11 de junho, ocorre o evento “Crush em Cena”, com sessão de cinema e música ao vivo.

Já no dia 12, haverá show de forró romântico com Laninha Show. A administradora Ancar Ivanhoe prevê crescimento de até 8% nas vendas em seus centros comerciais.



Terrazo Shopping oferece brinde gourmet e sorteia viagem de R$ 15 mil



A campanha do Terrazo Shopping, “Presente com amor e sorte”, é válida de 4 a 20 de junho. Compras a partir de R$ 350 garantem um brinde gourmet e participação no sorteio de uma viagem romântica de R$ 15 mil, com sugestão de destino em Mendoza, na Argentina. Um show gratuito de forró será realizado no dia 12 de junho, às 18h.



Centro Fashion sorteia hospedagem 5 estrelas e aposta em vendas impulsionadas por datas juninas



No Centro Fashion Fortaleza, a cada R$ 200 em compras, os clientes recebem cupons para concorrer a um fim de semana no Hotel Gran Marquise.

A campanha é válida de 30 de maio a 28 de junho e prevê sorteio para dois casais. A expectativa é de até 8% de crescimento nas vendas.



Shopping Aldeota sorteia estadias no Hotel Beira Mar em ação com influenciadora



O Shopping Aldeota realiza campanha especial para o Dia dos Namorados com sorteio de cinco estadias no Hotel Beira Mar, em Fortaleza.

A ação é feita em parceria com a influenciadora Jacque Maya e busca aproximar o shopping do público por meio das redes sociais.



Para participar, é necessário:

Seguir os perfis @jaquemayapaparazoom e @shoppingaldeota no Instagram;

Repostar o conteúdo oficial da campanha nos stories.

O sorteio será realizado no perfil da influenciadora no dia 13 de junho, às 18h.



Segundo o IPDC da Fecomércio-CE, 54% dos consumidores devem optar pelos shopping centers como local de compra para a data, reforçando a importância desses espaços no varejo local.



