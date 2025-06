Santo Onofre: o santo solitário do dia dos namorados que passou 60 anos sem contato com ninguém

Criado no Brasil em 1949 pelo publicitário João Doria (1919-2000), o Dia dos Namorados é meramente comercial e sua única ligação com a religiosidade popular está no fato de ser véspera do dia de Santo Antônio , o popularíssimo santo casamenteiro — em outras palavras, permite a analogia de que o namoro seria a véspera do casamento.

“Ninguém lembrou que é dia de Santo Onofre e Santo Onofre, na tradição católica, é o grande eremita do deserto, o casto, o solitário, o homem que passou 60 anos no deserto de Tebaida, no Egito, sem ter contato com qualquer pessoa, em voto de castidade de silêncio”, afirmou Simas.

Também há o fato sazonal: no hemisfério norte, a data coincide com o finzinho do inverno e os preparativos para o início da primavera. “Coisa que no Brasil não faria o menor sentido. Tem essas condicionantes”, contextualiza.

Em conversa com a reportagem, Simas acredita que essa dissonância tem sua lógica por algumas razões. Primeiro porque “o próprio São Valentim não é um santo que se popularizou no Brasil”. Isso já contribuiu para que a data de fevereiro não pegasse mesmo.

“Ele passou de 60 a 70 anos em solidão no deserto, cobrindo-se com folhas ou com seus próprios cabelo e barba, no deserto da Tebaida, no Alto Egito, em fins do século 4”, diz à BBC News Brasil o pesquisador José Luís Lira, fundador da Academia Brasileira de Hagiologia e professor na Universidade Estadual Vale do Acaraú, no Ceará.

“Não consta em registros hagiográficos, salvo no Martirológio”, acrescenta.

Autor do livro Os Santos de Cada Dia, o escritor, teólogo e pesquisador J. Alves ressalta à reportagem, via e-mail, que “o que sabemos sobre Santo Onofre advém da tradição que construiu várias narrativas sobre a vida do santo”.