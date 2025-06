Criolo anuncia show da turnê de aniversário em Fortaleza

Com a turnê que celebra seus 50 anos de idade, o músico Criolo faz show em Fortaleza no Iguatemi Hall

O rapper Criolo retorna a Fortaleza para show especial no mês de agosto. Apresentando a turnê que celebra seus 50 anos de idade , o artista se apresenta no dia 2 de agosto, no Iguatemi Hall.

“É chegada a hora de celebrar e me reencontrar com a arte que me trouxe até aqui. Ansioso por esse encontro com vocês!”, declarou Criolo em publicação no Instagram nesta quarta-feira, 11.

Compartilhando as novas datas da turnê, o cantor e compositor também se apresenta em diversas cidades do Brasil, como Teresina, Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador.

Os ingressos para o show do Criolo em Fortaleza já estão à venda no site Ingresse.com e na bilheteria do Iguatemi Hall, com valores a partir de R$ 80 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira).

Show do Criolo em Fortaleza entra para última agenda de eventos do Iguatemi Hall

A apresentação do artista integra a lista de últimos shows no Iguatemi Hall, casa de shows no bairro Edson Queiroz, que encerra as atividades no fim de agosto.