Rapper Criolo posa com camisa do Ceará antes de show no Aterro da Praia de Iracema

O artista, filho de cearenses e voz ativa na luta contra o racismo, foi presenteado pelo Ceará com a camisa "Liberdade e Redenção", que homenageia o Dragão do Mar

Uma das atrações da programação do Carnaval de Fortaleza desta segunda-feira, 12, o rapper Criolo posou com a camisa do Ceará chamada “Liberdade & Redenção”. O manto exibido pelo artista é uma homenagem ao Dragão do Mar, líder jangadeiro e símbolo da resistência popular cearense contra a escravidão. O clube tem utilizado o uniforme em jogos da Copa do Nordeste.

Indicado seis vezes ao Grammy Latino, Criolo é filho de cearenses e cantará no Aterrinho da Praia de Iracema às 22 horas desta segunda. O rapper, que é voz ativa na luta contra o racismo, foi presenteado com a camisa alvinegra pelo gerente de marketing do Ceará, João Costa. A entrega foi feita pessoalmente ao artista.