Carnaval 2024: confira a programação completa em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza divulgou a programação completa do Carnaval 2024. A folia se estenderá por quatro dias, com atrações de sábado, 10, a terça-feira, 13, espalhadas por oito polos na Capital. Entre os destaques da festa estão os shows de Diogo Nogueira, Maria Rita, Zeca Baleiro, Solange Almeida, Baby do Brasil, Márcia Fellipe e Criolo.

Os eventos serão realizados nos polos Benfica, Domingos Olímpio, Mercado dos Pinhões, Mercado da Aerolândia, Parque Rachel de Queiroz, Mocinha, Passeio Público e Aterrinho da Praia de Iracema. Ao longo da programação, haverá também cortejos de Maracatus e atrações para o público infantil.