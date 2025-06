Quadrinista do O POVO faz campanha para publicar livro de tirinhas

Autora do "Metatirinhas", Pâmela Castro faz uso da metalinguagem para debater o fazer dos quadrinhos e o processo criativo por trás da ilustração / Crédito: Daniel Brandão/Reprodução

Tirinhas que falam sobre a linguagem dos quadrinhos, o fazer da ilustração e o processo criativo intrínseco ao ato de desenhar. É partindo desses princípios que a ilustradora Pâmela de Castro pensou no “Metatirinhas”, tirinhas que refletem sobre os quadrinhos por meio da metalinguagem. A jovem artista publica semanalmente, desde 2021, nas páginas do Vida&Arte, no O POVO. Após quatro anos de atividade, Pâmela parte em busca do objetivo de reunir as melhores ilustrações em um só livro.

Nas temáticas, as tirinhas abordam desde o passo a passo para o nascimento de uma produção até tempestades de ideias e o poder da folha em branco. Por trás da mente criativa, está a mão de uma menina que há muito carrega a ilustração dentro de si. "Desde criança eu sempre gostei de desenhar. E acho que, apesar de não ter sonhado concretamente em trabalhar com isso, os quadrinhos foram um marco grande em minha vida pessoal, pois desde criança tive dificuldade em ler e escrever. Foi através dos quadrinhos de Mauricio de Sousa e Ziraldo, principalmente, que eu pude superar essa dificuldade", relembra Pâmela. "Metatirinhas", de Pâmela Castro, brinca com a linguagem dos quadrinhos, o fazer da ilustração e o processo criativo intrínseco ao ato de desenhar Crédito: Pâmela Castro/Divulgação O hobby de infância virou atividade profissional, de fato, em 2020, após fazer o curso de ilustração do Estúdio Daniel Brandão, em Fortaleza. No ano seguinte, vieram diversos cursos, práticas e o aperfeiçoamento da técnica, até conectar esses conhecimentos à graduação de Sistemas e Mídias Digitais (SMD), na Universidade Federal do Ceará (UFC).

“Me graduei em SMD e hoje faço o Mestrado em Educação pela UFC. Boa parte do meu projeto gira em torno de pensar e desenvolver essa conexão entre quadrinhos e educação. Na minha vida, foi algo muito transformador, pois fui crescendo e fui vendo as possibilidades que a arte aliada à educação me dava”, conta Pâmela, hoje com23 anos. Campanha visa angariar fundos para a publicação do “Metatirinhas” A fim de viabilizar a impressão de um sonho, Pâmela criou uma campanha on-line para financiar a primeira coletânea oficial do “Metatirinhas”. Através do site Catarse, o público pode doar um valor livre ou apoiar na modalidade de recompensas, que varia de R$ 10 a R$ 100.