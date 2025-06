Livro do humorista Leo Lins viraliza após condenação em 1ª instância

Além de 8 anos de prisão, o humorista Leo Lins foi condenado a pagar multa de R$ 303,6 mil / Crédito: Reprodução/ Instagram @leolins

Com a condenação de 8 anos de prisão do humorista Leo Lins por proferir discursos preconceituosos contra diversas minorias em show de stand up em 2022, o caso do comediante se tornou pauta nas redes sociais. Após o acontecimento, os usuários X (antigo Twitter) passaram a levantar que os argumentos usados por Lins em seu livro, intitulado “Segredo da Comédia Stand Up”, contradizem a ideia sobre liberdade de expressão.

Um dos usuários da rede fez a leitura de alguns trechos da obra em que o humorista aponta que fazer stand up vai para além do personagem e se baseia na realidade. "O comediante desce do palco, escorrega e cai de bunda no chão. A pergunta é: foi uma piada? Não. Nem tudo que é engraçado é comédia. A piada de stand up é emoção, mas é um ponto de vista, a emoção completa em seu ponto de vista sobre o assunto", escreveu o usuário da rede. Ele continua: "O que determina a emoção da entrega, da piada, é o seu sentimento em relação ao assunto, o ponto de vista é a forma de julgar determinado assunto e faz você chegar a uma conclusão. Você não pode mentir apenas para fazer piadas. O stand up é pautado na verdade". Por fim, o autor do livro defende a autenticidade na profissão de humorista. "Seja fiel àquele que representa o seu ponto de vista durante o assunto. Ser autêntico é muito importante na comédia stand up, afinal você não está interpretando personagem com máscaras ou figurinos", conclui.