Atriz de 'Xena: A Princesa Guerreira' morre no dia do aniversário

Marise Wipani, atriz neozelandesa que fez parte do elenco das séries de sucesso "Xena: A Princesa Guerreira" e "Hércules: A Lendária Jornada", faleceu na sexta-feira, 6, justamente no dia em que completava 61 anos. A informação foi divulgada na página oficial da artista no Facebook. A causa da morte não foi revelada.

"Marise faleceu em paz hoje, em seu aniversário de 61 anos, cercada por familiares e amigos", dizia a publicação, que também incluiu uma citação do filme "Conduzindo Miss Daisy": "Eu me livrei desta vida mortal. Adeus, boa sorte, meu Deus".