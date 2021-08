Atriz Paolla Oliveira vence o 'Super Dança dos Famosos' neste domingo, 29

O terceiro episódio de The Masked Singer Brasil desta terça, 24 de agosto (24/08), na TV Globo, já teve seu mais novo desmascarado: Marcelinho Carioca. Fantasiado de Coqueiro, ele cantou "Alma Gêmea" de Fábio Jr, mas não agradou aos jurados como os outros participantes. O último eliminado foi a repórter Renata Ceribelli.

O Coqueiro se definiu como uma pessoa amorosa, que ama ir ao meio do campo com as outras árvores e chuta para longe o baixo astral. Com as pistas, o intuito dos jurados e da plateia é descobrir quem é o famoso por trás da fantasia. O ex-jogador relatou gratidão ao participar do reality. "Se o filho de um gari chegou, venceu no esporte, na educação, qualquer pessoa pode chegar. Eu nunca cantei na minha vida. Não passava uma agulha. Foi um negócio extraordinário para a minha vida. Eu fiz aula de canto", incentivou.

Carioca já foi considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians e ficou conhecido por ser um exímio cobrador de faltas. A habilidade lhe rendeu o apelido 'Pé de Anjo' durante a carreira. E não foi o primeiro reality do ex-jogador: na mesma emissora, Marcelinho participou da "Dança dos Famosos" em 2010.

Hoje, (24/08), disputaram as batalhas os personagens Girassol, Arara, Coqueiro, Astronauta e Unicórnio - o melhor da noite anterior. Os 4 participantes se enfrentaram em dois combates. Os dois menos votados pelo público fizeram uma terceira apresentação e os jurados salvaram um mascarado. O outro foi o terceiro mascarado do Masked Singer.

Combate 1: Girassol x Coqueiro; Girassol vence o combate, com 74% dos votos do público. Coqueiro recebe 26%

Combate 2: Arara x Astronauta; Arara vence o combate, com 62% dos votos do público. Astronauta recebe 38%

Combate 3: Astronauta x Coqueiro; Astronauta é salvo e Coqueiro desmascarado: Marcelinho Carioca

Ao todo o programa contém 12 participantes: Arara, Unicórnio, Boi-Bumbá, Brigadeiro, Coqueiro, Monstro, Jacaré, Girassol, Astronauta, Gata Espelhada, Dogão e Onça Pintada. Porém, apenas quatro se apresentaram hoje, terça.

Quem saiu do Masked Singer Brasil?

1º: Sidney Magal - Dogão

2º: Renata Ceribelli - Brigadeiro

3º: Marcelinho Carioca - Coqueiro

Como funciona o Masked Singer Brasil?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. No último episódio transmitido na terça (17/08), se apresentaram os personagens Brigadeiro, Boi-Bumbá, Gata Espelhada, Jacaré, Monstro e Onça Pintada. A edição foi composta de três duelos, a escolha do melhor da noite e um desmascarado. Os combates foram:

Combate 1: Jacaré X Brigadeiro - Jacaré venceu o combate, com 83% dos votos da plateia. Brigadeiro ficou com 17%

Combate 2: Gata Espelhada x Boi-Bumbá - Boi-Bumbá venceu o combate, com 57% dos votos da plateia. Gata Espelhada ficou com 43%

Combate 3: Onça Pintada x Monstro - Onça Pintada venceu o combate, com 62% dos votos da plateia. Monstro ficou com 38%.

Melhor da noite: Jacaré

Eliminado da semana: Brigadeiro

A disputa é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos.

