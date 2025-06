Viola Davis afirma ter se arrependido de atuar em filme ganhador do Oscar

Viola Davis se arrepende por atuação em filme "Histórias Cruzadas" (2011) / Crédito: Frazer Harrison / AFP / CP Memória

A atriz norte-americana Viola Davis afirmou que se arrependeu por ter participado do filme "Histórias Cruzadas" (2011). O drama com direção de Tate Taylor recebeu quatro indicações ao Oscar e rendeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante para Octavia Spencer.

Durante a discussão do assunto, a atriz ainda lamentou que as empregadas negras do longa não tiveram o destaque que mereciam. “Senti que, no final, não era possível ouvir as vozes das empregadas. Conheça a Aibileen. Eu conheço a Minny. Elas são minha avó. Elas são minha mãe”, explica. Imagem do filme "Histórias Cruzadas", de 2011 Crédito: DIVULGAÇÃO/PARTICIPANT MEDIA

A atriz completa: “E sei que se você faz um filme cuja premissa principal é: 'Quero saber como é trabalhar para pessoas brancas e criar filhos em 1963', quero saber o que elas pensam sobre isso. Nunca ouvi isso durante o filme". Em 2020, Davis já tinha comentado seu arrependimento com o filme. Ela alegou que: “O filme foi criado no filtro e no esgoto do racismo sistêmico e concentrou-se na ideia do que significa ser negro, mas foi direcionado ao público branco”. Para a Vanity Fair, a atriz ainda comentou que não há ninguém que não goste de "Histórias Cruzadas", mas ela sente que o filme não foi capaz de abranger a história completa.