Diogo Nogueira faz show em Fortaleza no Dia dos Namorados

O cantor e compositor carioca Diogo Nogueira se apresenta em Fortaleza no Dia dos Namorados em show que celebra a música brasileira

No espetáculo, Diogo Nogueira celebra a música brasileira. Além de novas leituras para sucessos de sua carreira, como “Pé na Areia”, “Alma Boêmia” e “Sou Eu”, o artista leva ao palco o samba de roda da Bahia e o melhor do cancioneiro popular brasileiro.

O cantor e compositor carioca Diogo Nogueira faz show em Fortaleza em 12 de junho, Dia dos Namorados. A apresentação ocorre no Iguatemi Hall e os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 100.

O show, que tem percorrido diferentes cidades brasileiras, reúne canções de nomes como Arlindo Cruz, Chico Buarque, Zeca Pagodinho e Tim Maia. É possível adquirir as entradas no site Pixel Ticket e na bilheteria física do Iguatemi Hall.

Diogo Nogueira em Fortaleza: homenagens e novo álbum

Segundo a organização do evento, o repertório do show de Diogo Nogueira aproxima o público da diversidade de estilos musicais e sonoridades brasileiras. Há homenagens a mestres da música nacional com novos arranjos.

Nesse leque estão faixas como “Espelho” (João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro), “O Meu Lugar” (Arlindo Cruz e Mauro Diniz), “Primavera” (Cassiano e Silvio Rochael), “Andança” (Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós e Edmundo Souto) e “Aquele Abraço” (Gilberto Gil).