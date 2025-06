JinJin, do Astro, é isento do serviço militar por questões de saúde

JinJin, de 29 anos, é líder do grupo de K-Pop ASTRO e convive com uma condição autoimune que o isentou do serviço militar obrigatório sul-coreano / Crédito: Divulgação/Fantagio

Líder do grupo de k-pop Astro, JinJin recebeu isenção do serviço militar sul-coreano por motivos relacionados à sua saúde. A informação foi revelada nesta segunda-feira, 2, pela Fantagio, empresa que gerencia a carreira do artista. Conforme divulgado, o cantor não se alistará no exército. Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

No comunicado completo, a Fantagio explica que após passar por uma bateria de exames médicos na Administração de Mão de Obra Militar sul-coreana, constatou-se que o artista "possuía uma condição autoimune não revelada" que o torna incapaz de realizar o serviço militar obrigatório. No entanto, a agência de talentos tranquilizou os fãs do músico comunicando que esta não é uma condição que interfira no dia a dia do cantor e nas atividades dele como vocalista e dançarino. A decisão foi tomada por médicos que concluíram que seria difícil para o artista participar do serviço militar ao mesmo tempo que necessitaria de tratamento contínuo e visitas regulares ao hospital. Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza Quem é Jinjin? JinJin, de 29 anos, debutou no Astro em fevereiro de 2016. O único membro do grupo que concluiu o serviço militar obrigatório foi o mais velho, MJ, que serviu entre 2022 e 2023. Com a isenção de JinJin, o próximo membro a se alistar será Cha Eunwoo. O ator e cantor irá servir a Banda Militar do Exército a partir de julho de 2025.

Já o "maknae" do grupo - termo para designar o membro mais novo - Sanha, nascido em 2000, é o único que não possui previsão de alistamento. Ele irá desembarcar no Brasil em 5 de agosto para uma turnê. A seguir, confira o comunicado completo divulgado pela empresa Fantagio: "Olá, aqui é o Fantagio. Gostaríamos de informá-lo sobre o status do serviço militar do membro do ASTRO JinJin.