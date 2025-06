Exposição na Pinacoteca do Ceará reúne obras de artistas brasileiros

Mais de 90 obras de artistas brasileiros integram nova exposição na Pinacoteca do Ceará; mostra em parceria com o MAM São Paulo abre neste sábado, 7

Localizada no Complexo Cultural Estação das Artes, a Pinacoteca do Ceará recebe uma nova exposição que celebra a produção artística do Brasil. Intitulada “MAM São Paulo na Pinacoteca do Ceará: figura e paisagem, palavra e imagem” , a mostra de arte é inaugurada neste sábado, 7, às 17 horas.

Uma parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), a exposição no equipamento cultural cearense conta com 94 obras de artistas modernistas e contemporâneos, apresentando diferentes técnicas e linguagens, desde pintura, fotografia, desenho, esculturas e trabalhos audiovisuais.

A curadoria da mostra foi construída a partir da doação do MAM para a Pinacoteca, no qual 47 dos trabalhos expostos vão integrar o acervo do equipamento cearense.

O espaço será repartido em dois eixos: “Figura e Paisagem”, com produções que abordam sobre o vínculo entre o espaço e os corpos; e “Palavra e Imagem”, onde há construção imagética a partir da linguagem escrita.