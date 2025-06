Rafa Kalimann e Nattan anunciam gravidez com vídeo emocionante e cartas

Na noite desta terça-feira, 3, a ex-BBB Rafa Kalimann e o cantor cearense Nattan revelaram que estão esperando o primeiro filho. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado no Instagram de ambos, com a legenda “tem mais um coraçãozinho batendo aqui”.

Após a leitura, visivelmente emocionado, Nattan recebe o anúncio com um abraço. “Esse é o momento mais feliz da minha vida. Pega aqui no meu coração, Rafaela. Eu só preciso te abraçar. Meu Deus, Rafaela. A gente vai ter um filho.”

No registro, o casal lê cartas escritas um para o outro, revelando a emoção e o simbolismo da gestação. Rafa inicia a gravação lendo um texto destinado a Nattan, em tom de carta escrita do futuro.

O vídeo termina com uma imagem dos dois ouvindo, pela primeira vez, as batidas do coração do bebê.

“Oi, aqui vão alguns fatos de quem do futuro (metaforicamente falando) tem muito pra te contar. Pra começar, sua alegria continua sendo combustível em casa, seu jeito improvisado, implicante, colorido, que não faz sentir a rotina, faz doer as bochechas e nos une, essa continua sendo sua característica mais apaixonante.

Sua voz é meu motivo de orgulho, necessário enfatizar isso. Ela ecoa dentro de mim desde o nosso primeiro segundo. Desses fatos tem também o de que eu cheguei pra mudar sua vida completamente. Eu adoro como isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso, anota aí.



Sei que soa um pouco confuso te escrever 20 anos depois pra dizer que hoje, bem hoje, você soube de tudo que nesse minuto seu coração vibrou como nunca antes. Porque hoje, você está vendo se tornar real seu maior sonho, modéstia parte.

Nesses fatos, também preciso mencionar que o voto com Deus é grande demais, e que essa que vos lê essa carta continua doce e brava.

E que vai precisar de você mais do que nunca a partir de agora, por todos os dias da nossa vida.

Menciono aqui que confiamos em você, que já estou me formando, e sinto as batidas do seu coração junto com da mamãe.

Finalizo minha carta com a palavra que você mais sonhou em escutar:

Agora, sou real e tô aqui, papai.”

