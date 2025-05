Exames na prisão confirmam gravidez de modelo que alega caso com Neymar

Nayara relata que a relação sexual com Neymar ocorreu durante um evento em uma chácara situada em Araçoiaba da Serra, em São Paulo, no dia 13 de março. A prisão da modelo ocorreu pela acusação de envolvimento em esquema de produção e comercialização de cosméticos adulterados. Assim, a sua detenção e a de sua mãe ocorreu no dia 22 de maio. Depois de quatro dias, os seus advogados entregaram uma reclamação formal com a presença de denúncias referentes às condições da penitenciária, onde a influenciadora está. No caso, a cadeia pública de Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo. Os representantes jurídicos, aliás, apontam que Nayara sofre com cenário arriscado na localidade.

A modelo Nayara Macedo, que adotou o nome artístico Any Awuada, ganhou notoriedade, em março, por alegar que teve relações sexuais com Neymar durante uma festa. A partir disso, a influenciadora passou a afirmar que estava grávida. Ela acabou presa recentemente e precisou passar por exames, que constataram a gravidez. O diagnóstico indicou que a idade gestacional é de dez semanas e três dias, segundo o documento que ficou público durante o programa “Balanço Geral”, da Record. A atração teve acesso aos laudos médicos que apontaram a previsão do nascimento sendo em novembro deste ano.

Versões diferentes de Neymar e Nayara sobre o caso

Any Awuada é modelo e tem quase 600 mil seguidores nas redes sociais. Além disso, ela possui um perfil na plataforma de acompanhantes SPLove. Dessa forma, Any costuma compartilhar viagens, momentos em lancha com amigas, registros na praia e em piscina de hotéis.

Em março deste ano, Neymar envolveu-se em uma polêmica após seu helicóptero ter sido visto estacionado no heliponto de uma chácara em Araçoiaba, no interior de São Paulo. No entanto, a assessoria do atleta nega sua presença no local e diz que o jogador apenas teria emprestado o helicóptero. Por outro lado, a modelo Any Awuada afirmou que teve relações sexuais com o jogador no local.

Após essa polêmica com Neymar, ela investiu em conteúdos nas redes sociais. Aliás, Any afirmou ser do Job, nome usado para profissionais do sexo. Assim, ela faz vídeos relatando sobre a profissão.