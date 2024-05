Rafa Kalimann revela ter sofrido aborto espontâneo: 'Luto grande'

Em publicações no story e feed, Rafa Kalimann compartilhou que sofreu recentemente um aborto espontâneo

“Tenho vivido nesses últimos dias um vácuo, um luto muito grande. Passei por situações que acho que esse vídeo vai pegar de surpresa até as pessoas mais próximas a mim, que eu não compartilhei”, contou.

Rafa Kalimann revelou, por meio de Instagram , ter sofrido um aborto espontâneo recentemente. A informação foi compartilhada neste domingo, 12, com vídeos postados no story da rede social.

A influenciadora disse que, apesar de muitas mulheres passarem pelo aborto espontâneo e ser algo considerado "normal", a dor da situação não é. Ela definiu como "profunda" e "difícil de ser digerida", além de não saber se tinha como o sentimento ser "curado".

Rafa revelou como vem lidando com o ocorrido, contando que conversou com algumas mulheres que passaram pela mesma situação que ela, afirmando ser algo que está fazendo bem a ela. Mas ela puxa a atenção para ser um assunto ainda pouco falado com a proporção que tem.