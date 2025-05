Ex-BBB Paulinha Leite revela gravidez de gêmeos

Paulinha Leite, ex-participante do BBB 11 e ganhadora de jogos da loteria, anuncia gravidez de gêmeos

A ex-participante do Big Brother Brasil 2011 (BBB 11) Paulinha Leite está grávida. Conhecida por acertar mais de 50 vezes na loteria, a influenciadora compartilhou imagens do chá revelação realizado no sábado, 24.

Atualmente grávida de três meses, Paulinha é casada com o influenciador estadunidense Dakota Ballard desde o fim de 2023. “O momento mais esperado das nossas vidas! Deus nos confiou um presente tão precioso, e hoje o amor tomou forma, cor e nome. Uma nova vida está a caminho… E nós estamos completamente apaixonados”, escreveu a ex-BBB na legenda do vídeo.