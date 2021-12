Léo Lins faz "piada" sobre término com Aline Mineiro ao citar DJ Ivis

O humorista Léo Lins publicou trechos de seu stand up nas redes sociais em que fazia piadas sobre violência doméstica. Ele, que citava seu término com Aline Mineiro após a saída da influenciadora digital do reality show “A Fazenda”, disse: “Precisava esperar a Aline sair para conversar com ela. Eu só falei com ela depois de dias. Ela saiu, eu estava viajando, fazendo show, foi tudo muito recente. Eu precisava encontrar ela, conversar, olhar no olho, dar um soco na costela”.

Continuou: "Quando ela chegou lá em casa, deixei tocando DJ Ivis, para ela já ficar ligada no que está rolando". Léo Lins faz referência ao caso de DJ Ivis, que passou quatro meses preso após ter sido acusado de agredir sua ex-esposa, Pâmella Holanda.

Pâmella ainda comentou sobre o assunto em uma publicação de um perfil de fofocas no Instagram. “Nojento”, escreveu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a repercussão negativa, o humorista afirmou que valorizava o público dele. “Valorizo muito meu público. Já respondi uma galera, quem foi nos shows e quem me acompanha sabe disso”. Ele ainda xingou a mídia e os “haters”.

Léo Lins e Aline Mineiro terminaram depois que a influenciadora digital foi eliminada do reality show “A Fazenda 13”. Durante seu período no programa de televisão, ela manteve um clima de romance com outro participante, MC Gui.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Gil do Vigor defende propagandas com casais gays na TV

"Não olhe para cima": internautas apontam semelhança com o Brasil

Alice Braga reclama de exigência de seguidores em testes de elenco

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags