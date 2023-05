Fábio Porchat defende Léo Lins após remoção de vídeo: ‘Censura’

Fábio Porchat se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira, 17, após defender Léo Lins e se manifestar contra a remoção dos vídeos do humorista no Youtube.

“É evidente que eu sou contra o racismo e inclusive sou muito aliado nessa luta faz tempo, eu já falei mil vezes em todas as entrevistas que dei, que o tal do limite do humor é a Constituição. Se é crime, não pode”, iniciou o ator.

A situação ganhou força após Fábio compartilhar na noite de terça-feira, 16, em seu perfil do Twitter, sobre uma “censura” ocorrida com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que remove do YouTube vídeos no qual Léo Lins faz “piadas” sobre minorias, como raça, gênero, orientação sexual e pessoas com deficiência. “Isso aqui é uma vergonha! Inaceitável!”, escreveu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a repercussão negativa de sua defesa a Léo, Fábio Porchat se manifestou novamente na noite desta quarta, 17, reforçando ser “contra o racismo” e declarou ser “veementemente contra o que propõe essa nova lei recém sancionada pelo presidente”.

“Eu defendo a liberdade de expressão e se tem gente que quer usar essa liberdade pra ofender, pena. Mas pode. (...) Esquece o Léo Lins, eu to falando sobre uma coisa muito maior, sobre poder contar piada. Não só o comediante, mas você aí no seu bairro pros seus amigos. Não é porque você se sentiu ofendido que aquilo não pode ser dito", escreveu.

O que é o PL das Fake News, projeto que Fábio Porchat é contra

A lei a qual Porchat cita no tuíte é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecida como o PL das Fake News. O projeto de lei 2630/20 busca criar medidas de combate à disseminação de conteúdo falso e regulação das plataformas digitais, como Google, Meta (Facebook, Instagram e Whatsapp), Twitter e TikTok.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui