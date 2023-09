Léo Lins tem R$ 300 mil bloqueados após falas discriminatórias

Léo Lins, 41, virou réu acusado de “promover ódio e enredos discriminatórios, injuriosos e humilhantes, contra negros, pessoas com deficiência e nordestinos”. O humorista teve os canais do YouTube e TikTok suspensos e R$ 300 mil bloqueados em suas contas bancárias. A informação foi confirmada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

“Delitos de ódio praticados pelo humorista tornaram-se alvos de uma força-tarefa do MPSP por intermédio do CyberGaeco e da Promotoria de Direitos Humanos. Segundo as investigações, o acusado desafia autoridades de vários Estados em seus shows e nas redes sociais. As autoridades atuaram no sentido de impor multas caso o humorista seguisse divulgando conteúdos capazes de humilhar, constranger e injuriar minorias”, explica parte do processo.

“Piada” com criança do Ceará

Em julho de 2022, em vídeo publicado nas redes sociais, o humorista cita a história de um menino do Ceará que passou no Teleton, programa do SBT que arrecada doações em dinheiro para crianças com deficiência.