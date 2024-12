Round 6: saiba tudo sobre a nova temporada da série na Netflix

Alguns personagens que participaram da primeira temporada de Round 6 vão retornar durante a continuação da série que estreou hoje, dia 26 / Crédito: Divulgação / Netflix

A série de maior audiência de todos os tempos da Netflix, Round 6, retorna para sua segunda temporada com estreia nesta quinta-feira, 26, permanecendo com uma abordagem distópica, violenta e cruel muito semelhante à primeira, com mais de 450 novos personagens para serem "eliminados" em busca do prêmio. Violência na sociedade sul-coreana, uma fonte de inspiração para 'Round 6'; SAIBA MAIS

A primeira temporada, que recebeu 14 indicações ao Emmy, incluindo vitórias para o astro Lee Jung-jae e o criador Hwang Dong-hyuk pela direção, foi inspirada pelo colapso financeiro coreano.

De acordo com Hwang Dong-hyuk, diretor da série, em entrevista ao Deadline, ele relata que "o mundo está tão ferrado quanto antes, o que o inspirou a voltar para a ilha para outra rodada de Round 6". A nova temporada conta com sete episódios. Segunda temporada de Round 6: qual a abordagem? A segunda temporada começa com Seong Gi-hun, também conhecido como Player 456, interpretado por Lee, procurando pelas pessoas por trás do jogo, três anos após vencê-lo. Ele está usando o prêmio de 45,6 bilhões de wons (na conversão, segundo a Netflix, seria R$ 208,8 milhões) para financiar essa busca por uma batalha frontal contra os organizadores da competição após vencer a última edição.

Gi-hun está inicialmente procurando pelo Recrutador, interpretado por Gong Yoo, uma figura esguia em um terno elegante que atraiu as pessoas para o jogo jogando ddakji no metrô. Tudo isso leva Gi-hun a retornar ao Round 6 para tentar acabar com as figuras que controlam os jogos. Segunda temporada de Round 6: novos personagens Tudo isso leva Gi-hun a retornar ao Squid Game para tentar acabar com ele. Uma vez que ele está de volta, ele é apresentado a um novo elenco de personagens, incluindo: Myung-gi (interpretado por Yim Si-Wan), um ex-influenciador de criptomoedas que, após perder uma grande quantia de dinheiro e incorrer em enormes perdas para si e seus assinantes, se torna um fugitivo até seu envolvimento no jogo;



Jun-hee (interpretada por Jo Yu-Ri), uma mulher obstinada que participa do jogo devido a maus investimentos feitos a conselho do referido influenciador;



Yong-sik (interpretado por Yang Dong-Geun), um jogador compulsivo atolado em dívidas que descobre que sua própria mãe é uma participante do jogo; ela é Geum-ja (interpretada por Kang Ae-Sim).



Jung-bae (interpretado por Lee Seo-Hwan), um amigo de longa data e ex-colega de trabalho de Gi-hun que foi visto na 1ª temporada jogando ao lado dele na pista de corrida de cavalos. Sobre os personagens que retornam, os de maior destaque são:

The Front Man, interpretado por Lee Byung-hun, que aparentemente assumiu o comando do jogo após a morte de Oh Il-nam,



Hwang Jun-ho, interpretado por Wi Ha-jun, um detetive que entra furtivamente no jogo em busca de seu irmão. Segunda temporada de Round 6: quando a continuação acontece A estreia da segunda temporada de Round 6 começa exatamente onde a primeira temporada termina, retratando o resto do telefonema de Gi-hun com o Front Man. Isso era esperado depois que o primeiro teaser da Netflix da continuação revelou mais da conversa deles. 'Round 6': série da Netflix deve ganhar versão norte-americana; CONFIRA O telefonema de Gi-hun no aeroporto acontece um ano depois de seus jogos originais, mas o resto da segunda temporada de Round 6 se passa mais no futuro. Após sua sequência de abertura, o episódio 1 da segunda temporada de Round 6 salta mais dois anos à frente.