Após 'Barbie', boneca Polly Pocket terá filme com Lily Collins

Com o fenômeno de "Barbie", dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie, a Mattel aposta na produção do live-action da boneca Polly Pocket.

A adaptação terá direção e roteiro de Lena Dunham, criadora da série "Girls", e será estrelada pela atriz Lily Collins.

De acordo com informações da revista Variety, o longa-metragem será centrado na amizade entre uma jovem e uma mulher "tamanho de bolso".

Mesmo sem previsão de estreia, a produção mostra que os próximos passos da empresa envolvem filmes baseados nos principais brinquedos da marca.



A Mattel também confirmou uma produção cinematográfica sobre "Barney", com produção de Daniel Kaluuuya, e "Uno", com roteiro de Marcy Kelly.

