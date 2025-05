Green Day anuncia novos shows no Brasil em setembro

Com show no Festival The Town 2025, a banda Green Day também irá se apresentar nas cidades do Rio de Janeiro e Curitiba / Crédito: Pamela Littky/Warner Music/Divulgação

A banda de punk rock Green Day anunciou dois novos shows no Brasil este ano. Uma das principais atrações do The Town 2025, que será realizado em São Paulo, o grupo estadunidense também fará shows no Rio de Janeiro e Curitiba. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 29, nas redes sociais da banda. Formado no fim da década de 1980, o Green Day é conhecido por diversas canções que unem rock, punk e pop, como “Basket Case”, “Wake Me Up When September Ends”, “Boulevard of Broken Dreams”, “American Idiot” e outros sucessos.