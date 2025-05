Shows, oficinas e peças: veja agenda da Caixa Cultural Fortaleza em junho

Durante o mês de junho, a Caixa Cultural Fortaleza tem programação de atividades diversas; agenda completa pode ser acompanhada no site do equipamento

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Abrindo a agenda de festividades juninas, o espaço realiza um arraiá em celebração aos 13 anos de fundação da Caixa Cultural Fortaleza. O evento aberto ao público ocorre no sábado, 31 de maio, e domingo, 1º de junho, das 14 horas às 21 horas.

Já na primeira semana de junho, o local recebe o espetáculo “Bença, Chica”, com as artistas Larissa Ribeiro e Maria Lúcia, no dia 6, uma sexta-feira, às 19 horas. No sábado, 7, às 14 horas, acontece a oficina “Ilustrando Histórias em HQ”, aberta para o público a partir de 16 anos.

Nos dias 7 e 8, será realizado o momento “O Som das Palavras: Contos e Canções para Bebês e Crianças”, ministrado pela educadora musical Mônica Rodrigues. A oficina ocorre às 10 horas em ambos os dias e é voltada para bebês e crianças.

Saiba mais | Festival FotoKariri debate acessibilidade e artes visuais no Cariri