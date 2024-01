Stranger Things 5: nova temporada da série começa a ser produzida

Quase um ano após o lançamento da quarta temporada, em maio de 2022, "Stranger Things" da Netflix retoma suas produções para a quinta e última temporada do seriado. A previsão para estreia dos novos episódios é somente em 2025.

Com apelo dos fãs para um desfecho da história dos jovens da cidade de Hawkins, a produção da última temporada de Stranger Things demorou mais do que as demais para começar. O atraso para o início das gravações aconteceu por conta da greve de roteiristas em Hollywood no último ano.

Stranger Things 5: greve dos roteiristas atrasou produção da série

Em março de 2023, os criadores da série, Matt Duffer e Rosse Duffer, conhecidos como os irmãos Duffer, anunciaram em publicação no Twitter seu posicionamento sobre a greve.