Banda Sinfônica da Uece apresenta 'Romeo e Julieta' no São Luiz

No dia 28 de junho, a Banda Sinfônica da Uece apresenta o clássico "Romeo e Julieta", de Tchaikowsky, no Cineteatro São Luiz

Com apresentação que acontece no sábado, 28, o concerto tem início às 19 horas e contará com a regência e direção artística de Marcio Spartaco Nigri Landi .

No mês de junho, a Banda Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (BS-Uece) retorna ao Cineteatro São Luiz com o espetáculo “Romeo e Julieta” , de Tchaikowsky.

Além da peça do compositor russo, inspirada na obra homônima de William Shakespeare, o programa também conta com as "Bachianas Brasileiras No. 7", do brasileiro Heitor Villa-Lobos, e "Os Planetas, Op. 32", do compositor inglês Gustav Holst.

Os ingressos já estão disponíveis no valor de R$20 para a meia-entrada e R$40 para a inteira, e podem ser adquiridos via Sympla ou na bilheteria do equipamento cultural localizado no Centro.

Saiba mais sobre a Banda Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará

Fundada pela professora dra. Inez Martins, a BS-Uece começou suas atividades no ano de 2006, motivada pela forte presença das tradicionais bandas de música na cultura cearense.

Desde 2014, tem à frente da direção artística e da regência o professor dr. Marcio Spartaco Nigri Landi.