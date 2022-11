"Heitor Villa-Lobos Vida e Obra" é apresentado no Teatro São José

Espetáculo completo que homenageia Heitor Villa-Lobos acontecerá pela primeira vez presencial em três apresentações no Ceará

Pela primeira vez de forma presencial, a orquestra da Fundação Raimundo Fagner (FRFagner) apresentará o espetáculo “Heitor Villa-Lobos Vida e Obra” em homenagem ao bicentenário da Independência do Brasil e ao centenário da Semana de Arte Moderna. O evento é gratuito e será apresentado nos municípios de Fortaleza e Icó. Na Capital, as apresentações ocorrem no Teatro São José nos dias 17 e 18 de novembro.

A Orquestra é formada por crianças e jovens atendidos nas sedes de Fortaleza e Orós, que tocam em coro instrumentos de percussão, flautas e violões, obras tradicionais com repertório popular e erudito.

Heitor Villa-Lobos foi escolhido para ser homenageado pela Orquestra devido à sua grande importância para o Movimento Modernista brasileiro. O compositor, maestro, violoncelista, pianista e violonista foi descrito como o grande destaque da música clássica do Brasil no século XX.

No repertório do espetáculo serão apresentados poemas, serenatas, canções e músicas indígenas regionais da nossa cultura folclórica. O evento acontecerá neste mês de novembro.

A Fundação Raimundo Fagner foi criada há 22 anos e desenvolve ações com crianças e adolescentes através do projeto “Aprendendo com Arte”, que busca promover o desenvolvimento humano, o pensamento artístico e a percepção estética através de atividades formativas nas diversas áreas artísticas

Espetáculo “Heitor Villa-Lobos Vida e Obra”

Quando: 17 e 18 de novembro às 15h (Fortaleza), 26 de novembro às 20h (Icó)

Onde: Teatro São José (Rua Prof. Glauco Lobo - Mondubim, Fortaleza), Teatro da Ribeira dos Icós (Rua 07 de Setembro, 207-219 - Tamarinas, Icó)

Quanto: acesso gratuito

Mais informações: @frfagner no Instagram ou https://www.frfagner.org.br/

