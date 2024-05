Banda Sinfônica da Uece realiza apresentação única neste domingo

A Banda Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Uece) se apresenta neste domingo, 2, no Cineteatro São Luiz. A apresentação do grupo faz parte da programação do projeto “Concertos Sinfônicos” do equipamento localizado no Centro e será única.

Dirigido pelo maestro Marcio Landi, o concerto irá apresentar “Scheherazade”, obra do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov, que é baseada na história “Mil e Uma Noites”.

Composta por 62 músicos, a Banda Sinfônica da Uece contará com a participação de Samya de Lavor e Démick Lopes, que vão narrar trechos da obra literária.