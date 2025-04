Alece aprova criação da Orquestra Sinfônica do Ceará e segue para análise do Governo

Com foco na valorização da cultura e no incentivo à formação artística, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou o projeto que propõe a criação da Orquestra Sinfônica do Estado

A iniciativa é de autoria da deputada estadual Larissa Gaspar (PT) e agora segue para análise do Governo do Estado, responsável por sua implementação.

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou o Projeto de Indicação nº 704/2023 , que propõe a criação da Orquestra Sinfônica do Estado do Ceará . O Projeto de Indicação é um instrumento legislativo que sugere providências para outro órgão.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Segundo o projeto, a orquestra será mantida com recursos do orçamento estadual e contará com a contratação de músicos, maestros e outros profissionais especializados. Também está prevista a possibilidade de parcerias com entidades públicas e privadas para a viabilização e promoção das atividades.

Atualmente, Fortaleza é a única capital brasileira com mais de um milhão de habitantes que ainda não possui uma orquestra sinfônica. A aprovação do projeto busca corrigir esse cenário e colocar o Ceará em sintonia com estados como São Paulo, Bahia, Paraíba e Minas Gerais, que já contam com orquestras consolidadas.



Para o professor de Música da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Heriberto Porto, a aprovação do projeto representa um avanço importante. “Toda a comunidade está muito feliz com essa notícia. Agora é torcer pelos próximos passos, que é a execução da iniciativa pelo governador Elmano”, afirmou em material enviado à imprensa.