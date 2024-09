Canções dos Beatles são apresentadas em concerto no Cine São Luiz

Reconhecidos como uma das bandas de rock mais importantes da música mundial, os Beatles vão ser celebrados neste domingo, 8, em apresentação especial da Orquestra Contemporânea Brasileira (OCB).

Marcado para as 18 horas, o concerto “Handel e Purcell Encontram os Beatles” será realizado no Cineteatro São Luiz e vai unir a música erudita do período barroco com o rock da década de 1970 produzido pelo grupo britânico.

“Desta vez, vamos juntar a música de compositores de épocas diferentes, tendo Handel e Purcell representando a música erudita do período barroco e os Beatles, que são ainda hoje um fenômeno da música popular. Este concerto é uma oportunidade de apreciar a beleza da música clássica e a energia dos Beatles em um mesmo evento”, afirma o maestro Arley França em comunicado enviado à imprensa.