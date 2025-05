Travis Scott e Lauryn Hill são confirmados no The Town 2025

Com novas atrações reveladas, valores dos ingressos para o The Town 2025 são divulgados

O The Town anunciou nesta terça-feira, 20, novas atrações na programação de shows de 2025. Marcado para ocorrer no mês de setembro, em São Paulo, o festival de música adicionou nomes importantes do rap e hip hop internacional em seu line-up.

Destaque no rap, Travis Scott fará show no dia 6 de setembro, no Palco Skyline. Conhecido pelas canções “Goosebumps”, “FE!N”, “Sicko Mode” e outros sucessos do gênero, o artista retorna ao Brasil após apresentação no Rock in Rio 2024.

Na mesma data, a premiada cantora Lauryn Hill integra a lista de atrações no The Town 2025. Durante o evento nacional, a artista sobe ao palco ao lado dos filhos YG Marley e Zion Marley, ambos netos de Bob Marley (1945-1981).

Somando aos anúncios, o Dia do Rap no The Town 2025 também confirmou os shows dos artistas brasileiros Matuê, Karol Conká, Filipe Ret, Tasha & Tracie e MC Cabelinho.