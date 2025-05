Lionel Richie vem ao Brasil para show no The Town 2025

Realizado em São Paulo, festival The Town terá show de Lionel Richie, um dos principais nomes do R&B

Um dos nomes mais relevantes do R&B, Lionel Richie foi confirmado na programação do The Town 2025 . Cantor, compositor e produtor, o artista norte-americano irá se apresentar no dia 13 de setembro no festival de música nacional.

Conhecido pelas canções “We Are The World”, “Endless Love”, “Say You Say Me”, “Do It To Me”, “Hello” e outros grandes sucessos mundiais, o músico será a atração principal do palco The One. Na mesma data, o The Town terá show de Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo.



Marcado para acontecer nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, o evento será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e também contará com shows de Sex Pistols, Katy Perry, Bruce Dickinson.

No domingo, 11, foram anunciadas as participações de Backstreet Boys e J Balvin, que vão se apresentar nos dias 12 e 14, respectivamente.

Confira a programação confirmada até o momento para o The Town 2025:

Domingo, 7 de setembro: Sex Pistols, Bruce Dickinson e Capital Inicial



Sexta-feira, 12 de setembro: Backstreet Boys e Jota Quest

Sábado, 13 de setembro: Lionel Richie, Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo

Domingo, 14 de setembro: Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin e Iza

The Town 2025: como garantir seu ingresso

O evento contará com dois períodos de venda de ingressos. O primeiro será a pré-venda exclusiva para clientes Itaú e associados The Town Club, realizada de 20 a 26 de maio. As entradas podem começar a ser adquiridas a partir das 12 horas.