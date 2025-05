Vencedor do Grammy, grupo Boca Livre volta a Fortaleza com novo show

Banda de MPB de origem carioca venceu o Grammy em 2023 na categoria Melhor Álbum de Pop Latino; show acontece no dia 7 de junho, no Teatro do RioMar Fortaleza / Crédito: Alexander Landau/Divulgação

O grupo de MPB Boca Livre irá realizar um show em Fortaleza, no dia 7 de junho, no Teatro do RioMar Fortaleza. Apresentando o show “Rasgamundo”, nome do 16º álbum do grupo, o show celebra a trajetória do longevo grupo carioca, reunindo clássicos e novidades do seu repertório.

O show reúne Maurício Maestro (contrabaixo, violão e vocal), Zé Renato (vocal e violão), David Tygel (viola e vocal) e Lourenço Baeta (flautas, violão e vocal), com participações especiais do baterista Marcelo Costa e do pianista João Carlos Coutinho. Com início às 21 horas, os ingressos já estão à venda a partir de R$90 e podem ser adquiridos online, no site Uhuu, ou na bilheteria do teatro. Grammy, separação e novo álbum: relembre os 47 anos do Boca Livre Reunido no Rio de Janeiro, o grupo teve início em 1978, como um grupo de amigos que buscavam liberdade artística em um cenário musical dominado por gravadoras e grandes produtoras. Após 47 anos de estrada e 15 álbuns lançados, em 2023, o grupo carioca ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Pop Latino com "Pasieros", parceria com o músico panamenho Rubén Blades.