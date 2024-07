Com Lauryn Hill, Fugees trabalha em álbum sobre 'temas difíceis'

O grupo The Fugees está trabalhando em um novo álbum de estúdio 28 anos depois do lançamento do último disco. O trio formado por Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michaels fez sucesso nos anos 1990 com músicas como "Killing Me Softly" e "Ready or Not", mas se desfez por desavenças entre os membros.

Segundo Wyclef Jean, o trio está produzindo em conjunto e ele prevê que as músicas não falarão "de coisas bonitas".

"Nós apenas criamos a música, as coisas relevantes ficam a cargo do tempo - e nós estamos vivendo tempos difíceis, não é? Então estou certo de que as canções não falarão de temas bonitos", disse o rapper em entrevista à revista norte-americana Ebony.