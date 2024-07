Justin Bieber ganha cachê milionário para cantar em pré-casamento

Justin Bieber canta em festa de pré-casamento com cachê milionário Crédito: Rory Kramer/Divulgação

Justin Bieber recebeu um cachê milionário para se apresentar nesta sexta-feira, 5, na festa de pré-casamento de Anant Ambni, filho do homem mais rico da Ásia, o indiano Mukesh Ambani. De acordo com a revista GQ Índia, o cantor recebeu cerca de US$ 10 milhões, equivalente a R$ 55 milhões. O canadense, no entanto, não é o primeiro artista a se apresentar na comemoração. Em fevereiro, a cantora Rihanna se apresentou em uma das celebrações que antecedem o casamento. O evento teve a presença do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine VEJA TAMBÉM| Gêmeos? Comentário da mãe de Justin Bieber gera boatos sobre bebê