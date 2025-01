Naldo Benny diz que fará feat com Justin Bieber: 'Ele me falou'

Funkeiro Naldo Benny diz que fará feat com Justin Bieber / Crédito: Worlld Brasília/Divulgação

O cantor Naldo Benny contou que planeja uma parceria musical com o astro pop Justin Bieber. Em entrevista ao site F5, ele garantiu que teve papo com o canadense, que teria concordado em gravar uma parceria com ele. Ainda segundo o funkeiro brasileiro, Justin Bieber se prepara para voltar aos palcos em 2025. Justin fez uma pausa na agenda de shows em 2022, quando estava em turnê mundial com a “Justice World”.

“Sabe que ele me falou? ‘Claro!. E estou voltando aos palcos nesse ano. Vamos ver, sim!’. Confia. Sério. Não ri, que é sério. [Ele] Me falou em primeira mão”, disse Naldo na entrevista, rebatendo que seria uma mentira. Ainda durante a conversa, Naldo garantiu que nunca inventou fatos, embora seja questionado diversas vezes por suas falas sem credibilidade. Benny disse que aprendeu a lidar melhor com as reações do público. “Olha... Eu fico muito p*** da vida. Juro. Só que resolvi entrar nessa onda, comecei a embarcar nessa parada e acabei virando o jogo. Renovei o meu público, chegaram marcas, viralizei nas redes com várias hashtags, videozinhos e passei a ter um engajamento fora do normal por causa das resenhas (...) Nenhuma história é mentira. Tudo verdade. Não contei uma mentira até hoje”, enfatizou o cantor.